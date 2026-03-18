Начало матчей на турнирах в Майами задерживается из-за погоды — пресс-служба

Пресс-служба турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) в социальных сетях сообщила о задержке начала матчей 18 марта. На месте проведения соревнований неблагоприятные погодные условия. Изначально встречи должны были начаться в 18:00 мск.

В ночь со среды на четверг на кортах в США планируется появление россиянок Оксаны Селехметьевой и Анастасии Захаровой.

«Мастерс» в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик. Соревнования WTA-1000 в этом городе проходят с 17 по 28 марта. Действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.