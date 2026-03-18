«Мне не стыдно». Соболенко показала очередное фото со своим помолвочным кольцом

Первая ракетка мира Арина Соболенко выложила в социальные сети фотографию со своим помолвочным кольцом. В кадре спортсменка также в тигровой шубе Gucci. Ранее белорусская теннисистка начала сотрудничество с всемирно известным брендом.

«Я одержима и мне не стыдно», — написала Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко Фото: Gucci

Накануне в американском Майами начался турнир категории WTA-1000. Арина Соболенко начнёт свой путь на престижных хардовых соревнованиях со второго круга. Её соперницей станет победительница встречи между Энн Ли (США) и Кимберли Биррелл (Австралия). Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Майами. Год назад она обыграла в финале Джессику Пегулу (США).