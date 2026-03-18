Дрейпер — о возвращении после травмы: могу показывать ещё более мощную игру

Джек Дрейпер
26-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер высказался о выступлении на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где он дошёл до полуфинала. В 1/4 финала британец обыграл 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича. Ранее Дрейпер восемь месяцев не соревновался из-за травмы плеча. У него была повреждена плечевая кость.

«Это была отличная неделя для меня. Давно так долго не играл на столь высоком уровне. Вернуться на турнир подобного масштаба, как Индиан-Уэллс, где я уже показывал хорошие результаты, было здорово. У меня остались отличные воспоминания, возвращение сюда было приятно. Но самое главное — победы. Победа над Новаком меня впечатлила.

Меня не совсем удивил показанный уровень после перерыва, потому что восемь месяцев без турниров не означают, что я вообще не тренировался. Я не играл в официальных матчах, но каждый день работал на корте. Не знал точной даты возвращения, но понимал, что этот день придёт, поэтому нужно было тренироваться ежедневно, чтобы быть готовым к высокому уровню. Это демонстрирует мою силу воли и трудовую этику. Всё только начинается. Ощущаю, что могу показывать ещё более мощную игру», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

