«Медведев и Зверев устали проигрывать». Дрейпер — об изменениях в мужском туре

26-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер высказался об изменениях в игре теннисистов в туре. Он отметил, что Даниил Медведев и Александр Зверев перестраивают свой стиль вслед за Янником Синнером и Карлосом Алькарсом. Они устали проигрывать им, считает британец.

«Мы все понимаем, что делают и на чём строится игра Алькараса и Синнера. Наступает момент, когда нужно меняться, другого пути нет. Игроки вроде Медведева или Зверева устали проигрывать в финальных раундах турниров агрессивным соперникам, которые давят на каждом розыгрыше. Сейчас теннис таков: нужно идти за победой, не давать ей пройти мимо. Современный стиль игры вижу таким. Приятно, что теннисисты хотят меняться. Это показывает, что тур полон конкуренции, а игроки голодны до побед», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Ранее Медведев в Индиан-Уэллсе в полуфинале обыграл Карлоса Алькараса, но в финале на двух тай-брейках уступил Синнеру.