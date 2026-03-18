Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Медведев и Зверев устали проигрывать». Дрейпер — об изменениях в мужском туре

Джек Дрейпер
Комментарии

26-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер высказался об изменениях в игре теннисистов в туре. Он отметил, что Даниил Медведев и Александр Зверев перестраивают свой стиль вслед за Янником Синнером и Карлосом Алькарсом. Они устали проигрывать им, считает британец.

«Мы все понимаем, что делают и на чём строится игра Алькараса и Синнера. Наступает момент, когда нужно меняться, другого пути нет. Игроки вроде Медведева или Зверева устали проигрывать в финальных раундах турниров агрессивным соперникам, которые давят на каждом розыгрыше. Сейчас теннис таков: нужно идти за победой, не давать ей пройти мимо. Современный стиль игры вижу таким. Приятно, что теннисисты хотят меняться. Это показывает, что тур полон конкуренции, а игроки голодны до побед», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Ранее Медведев в Индиан-Уэллсе в полуфинале обыграл Карлоса Алькараса, но в финале на двух тай-брейках уступил Синнеру.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android