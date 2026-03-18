Багаж Даниила Медведева и его команды был найден после перелёта на турнир в Майами

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев заявил о получении своего багажа и вещей членов его команды. Данной информацией спортсмен поделился в социальных сетях. Ранее после пропажи багажа при перелёте из Палм-Спрингса (Калифорния) в Майами россиянин попросил компанию-перевозчик вернуть вещи. Положительные новости пришли в течение 18 марта.

«Мой багаж прибыл. Спасибо, United Airlines.

Теперь даже мой тренер получил свой багаж! Forza. Начинаем работать над подготовкой к турниру в Майами», — написал Медведев в социальных сетях.

Медведев начнёт путь на престижном турнире в Майами (США) со второго круга. Там он встретится с победителем матча Александр Ковачевич (США) — Рэи Сакамото (Япония).