Доминик Тим намекнул на возможное продолжение работы в теннисе

Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим сделал анонс своего будущего заявления. Бывший теннисист намекнул на продолжение работы в теннисе, но в другом статусе.

«Привет всем! Скоро у меня будут новости, которыми я хочу с вами поделиться. После невероятных 14 лет выступлений в ATP-туре мой путь продолжится, но уже в новом и захватывающем формате. С нетерпением жду возможности делиться своими знаниями и опытом в спорте, который я люблю больше всего», — написал Тим в социальных сетях.

31-летний австриец завершил карьеру в октябре 2024 года на домашнем турнире в Вене. Доминик Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020). Всего австриец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.