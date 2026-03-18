Рик Маччи предсказал победителя «Мастерса» в Майами

Известный тренер Рик Маччи высказался относительно того, кто бы мог стать триумфатором турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он считает, что вторая ракетка мира Янник Синнер одержит победу в финале.

«Меня попросили дать прогноз на победителя мужского турнира в Майами. У меня есть ощущение, что Синнер оформит дубль. Быстрые корты и его стиль игры создают серьёзные проблемы соперникам, а более низкий отскок даёт ему дополнительные варианты и время для удара», — написал Маччи в социальных сетях.

Ранее итальянский спортсмен Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв россиянина Даниила Медведева.