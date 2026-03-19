Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Теннис Новости

«Она имеет право называть себя топовым игроком». Энди Роддик — о Елене Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о последних результатах представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Он заявил, что спортсменка по праву считается одной из лучших в туре прямо сейчас.

«Если ты Рыбакина, можешь сказать себе: «Лучше всех провела концовку прошлого сезона, победила на Australian Open, а в Индиан-Уэллсе проиграла только Соболенко». Если вы в её команде, понимаете — сейчас она на одном уровне с лучшими. Можно спорить и углубляться в цифры, но будь я её тренером, сказал бы прямо: «Ты уже там. Возможно, прямо сейчас даже сильнее».

Она не боится тяжёлых матчей и не накручивает себя перед выходом на корт. Елена уважает топов, при этом абсолютно точно считает себя одной из них и имеет на это полное право даже после этого поражения от Соболенко», — приводит слова Роддика We love tennis.

