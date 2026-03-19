Лоренцо Музетти снялся с «Мастерса» в Майами

Итальянский теннисист пятая ракетка мира Лоренцо Музетти снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Об этом сообщает ESPN в социальных сетях. Музетти был четвёртым сеяным на хардовом соревновании и должен был начать свой путь со второго круга. Его заменит лаки-лузер.

7 марта итальянец не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он сенсационно уступил венгру Мартону Фучовичу. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Лоренцо снялся с матча с Новаком Джоковичем на стадии 1/4 финала. После второго сета Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правым квадрицепсом. Он стал первым, кто отказался от борьбы в четвертьфинале ТБШ, ведя по сетам 2:0.