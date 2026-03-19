Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о победе Антонелли в Китае: это невероятно, желаю ему только лучшего

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил успех Кими Антонелли, одержавшего дебютную победу в Формуле-1 на Гран-при Китая. По словам итальянца, 19-летний пилот «Мерседеса» заслужил этот успех благодаря своему таланту и поддержке семьи.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«То, что делает Кими, невероятно. Я уже говорил это — он замечательный парень, у него прекрасная семья, я рад за них всех. Желаю ему только лучшего.

И, конечно, «Феррари» — надеюсь, они смогут немного приблизиться к «Мерседесу», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.

Напомним, в воскресенье Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая, опередив напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на «Феррари». Для 19-летнего итальянца эта победа стала первой в карьере в Формуле-1.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android