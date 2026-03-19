Синнер — о победе Антонелли в Китае: это невероятно, желаю ему только лучшего

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил успех Кими Антонелли, одержавшего дебютную победу в Формуле-1 на Гран-при Китая. По словам итальянца, 19-летний пилот «Мерседеса» заслужил этот успех благодаря своему таланту и поддержке семьи.

«То, что делает Кими, невероятно. Я уже говорил это — он замечательный парень, у него прекрасная семья, я рад за них всех. Желаю ему только лучшего.

И, конечно, «Феррари» — надеюсь, они смогут немного приблизиться к «Мерседесу», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.

Напомним, в воскресенье Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая, опередив напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на «Феррари». Для 19-летнего итальянца эта победа стала первой в карьере в Формуле-1.