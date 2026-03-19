Матчи теннисных турниров в Майами перенесены на следующий день

Пресс-служба женского и мужского турниров категорий WTA-1000 и «Мастерс» в Майами (США, штат Юта) сообщила в социальных сетях о переносе матчей игрового дня с 18 на 19 марта мск на следующие игровые дни по погодным условиям. В районе проведения соревнований идут сильные дожди.

В ночь с 18 на 19 марта мск на кортах Майами должны были пройти матчи первого круга мужского «Мастерса» и женского «тысячника». Из российских теннисисток в этот день по изначальному расписанию должны были сыграть 71-я ракетка мира Оксана Селехметьева и 74-я в мировом рейтинге Анастасия Захарова.

«Мастерс» в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик. Соревнования WTA-1000 в этом городе проходят с 17 по 28 марта. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко из Беларуси.

