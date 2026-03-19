Оже-Альяссим — о травме на АО-2026: она больше никак на меня не влияет

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о восстановлении после травмы, полученной на Australian Open – 2026, отметив, что повреждение больше не влияет на его состояние.

«До конца сезона она больше никак на меня не влияет, но после того момента мне пришлось взять паузу до Монпелье — турнира, который я в итоге выиграл. Если бы я прошёл дальше на Australian Open, не вылетел в первую неделю, скорее всего, я бы там не сыграл из-за накопившейся усталости, энергии, которую тратишь в каждом раунде. Мне было полезно вернуться домой, восстановиться, усердно тренироваться и снова начать играть. Было неприятно сниматься в Мельбурне, но затем было очень приятно выиграть в Монпелье — можно сказать, всё сложилось не так уж плохо», – приводит слова Оже-Альяссима Punto De Break.

На Открытом чемпионате Австралии – 2026 Оже-Альяссиму пришлось сняться из-за травмы по ходу матча первого круга с португальским теннисистом Нуну Боржешем.