Оже-Альяссим — об условиях в Майами: хорошие, если нет жары и сильного ветра

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о погодных условиях на кортах «Мастерса» в Майами, отметив возможное влияние на ход матчей жары и ветров.

«Условия здесь хорошие — если только не попадётся день с сильным ветром или чрезмерной жарой, особенно если играешь днём. Для меня важно всегда стремиться к своей лучшей версии, я делаю это с самого раннего возраста. Постепенно я набирался опыта, который теперь помогает мне играть гораздо более свободно и стабильно. Результаты с прошлого турнира в Цинциннати показывают, что я движусь в правильном направлении, как и всё, что произошло в конце сезона. Поэтому я каждый день очень усердно тренируюсь, чтобы достичь желаемой стабильности», – приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Оже-Альяссим начнёт свой путь на турнире в Майами с матча второго круга, где его соперником станет победитель встречи между австралийцем Кристофером О’Коннелом и венгром Мартоном Фучовичем.