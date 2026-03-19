Дрейпер — о своей физической форме: в игре с Медведевым я полностью выдохся

26-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер поделился мнением о возвращении своей физической формы после травмы, отметив сильную усталость во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, когда ты долгое время отсутствуешь из-за травмы, дело не только в самой травме — важно вернуть ощущение того, что твоё тело снова стало достаточно выносливым и крепким.

Например, на прошлой неделе, играя такие интенсивные матчи, нужно уметь подтверждать этот уровень, а в игре против Даниила Медведева я полностью выдохся, у меня не осталось энергии.

Если хочешь выигрывать крупные турниры, ты должен уметь держать этот уровень и продолжать в том же духе. Это физическая сторона вопроса, но есть ещё и теннисная: чем больше матчей ты играешь, чем чаще выходишь на корт и лучше понимаешь свою игру, тем больше у тебя возможностей показывать высокий уровень», – сказал Дрейпер в эфире Sky Sports.