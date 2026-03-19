Де Минор: не вижу причин, по которым не мог бы показать в Майами хороший теннис

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от предстоящего старта на «Мастерсе» в Майами (США).

«Этот турнир — одна из самых важных остановок в календаре, и неважно, что у меня здесь раньше не было хороших результатов. Мне нужно постараться наконец изменить эту статистику. Я не вижу причин, по которым не мог бы показать здесь хороший теннис. Я хорошо подготовился, так что надеюсь обрести уверенность в матчах и продемонстрировать свою лучшую версию», – приводит слова де Минора Punto de Break.

Алекс де Минор начнёт свой путь на турнире в Майами с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и британцем Артуром Фери.

