Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф заступилась за Соболенко, отреагировавшую на критику за снятие с «тысячника» в Дубае

Комментарии

Четвёртая ракетка американская теннисистка Кори Гауфф заступилась за лидера мирового тенниса Арину Соболенко, накануне старта турнира в Майами резко отреагировавшую на вопрос журналиста о критике за снятие с «тысячника» в Дубае в феврале.

В феврале Соболенко и нынешняя третья ракетка мира полька Ига Швёнтек в последний момент снялись с «тысячника» в Дубае, что вызвало реакцию со стороны директора турнира Салаха Таклака, предложившего лишать лидеров мирового рейтинга очков за подобные случаи. Журналист Бен Ротенберг спросил об этом теннисистку на пресс-конференции перед турниром в Майами, она в ответ допустила бойкот соревнований в Дубае.

«Думаю, что Ига и Арина много раз играли на этом турнире, тут нет ничего личного. Сложно… Мы делаем всё возможное, чтобы приспособиться к календарю. Я прекрасно понимаю, почему Соболенко почувствовала себя так – такие комментарии были необязательны», – приводит слова Гауфф Punto de Break.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android