Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждый год всё по-разному». Синнер — о кортах на «Мастерсе» в Майами

«Каждый год всё по-разному». Синнер — о кортах на «Мастерсе» в Майами
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о покрытии на кортах «Мастерса» в Майами.

«Здесь совершенно другие игровые условия по сравнению с Индиан-Уэллсом. Мяч отскакивает гораздо ниже и летит немного быстрее. На тренировках это меня удивило — корты показались быстрее, чем я ожидал, но, думаю, это связано с жарой, которая была во время занятий. Каждый год всё по-разному, я просто надеюсь показать отличный теннис в ближайшие недели», – приводит слова Синнера Punto de Break.

Синнер начнёт свой путь на турнире в Майами с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между перуанцем Игнасио Бусе и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android