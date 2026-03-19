Навратилова высказалась о частой смене тренеров Радукану

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась насчёт частой смены тренеров победительницей US Open — 2021 британкой Эммой Радукану, минувшей зимой завершившей сотрудничество с очередным специалистом, Франсиско Ройгом.

«Необходим кто-то на постоянной, не обязательно, чтобы это был топ-тренер. Тебе нужно быть последовательным и позволять человеку узнать тебя, постичь твою историю и дать ему возможность изменить ситуацию. Нельзя ожидать результатов сразу же, это длинный процесс. Она прошла через нескольких тренеров – в конце концов у тебя остаётся много разных вариантов, и ты не знаешь, с кем тебе остаться. Наставнику нужно доверять и оставаться с ним более длительное время», – приводит слова Навратиловой Punto de Break.