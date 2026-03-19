«Чувствую себя как дома». Анисимова — о «тысячнике» в Майами

«Чувствую себя как дома». Анисимова — о «тысячнике» в Майами
Финалистка двух турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями перед стартом на турнире WTA-1000 в Майами.

«Каждый раз, когда я играю в Майами, чувствую себя как дома. Этот турнир для меня особенный, и меня всегда поддерживает много семьи и друзей. Мне кажется, что именно здесь началась моя профессиональная карьера, поэтому у меня связано с этим местом много особенных воспоминаний и опыта.

Я подхожу к этому турниру с хорошими ощущениями. Мне кажется, что в этом году я уже провела немало матчей и показываю хороший теннис. Я просто рада быть здесь. Чувствую себя хорошо, здорова и с нетерпением жду старта — надеюсь, смогу сохранить этот импульс», – приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира в Майами.

Свой путь в Майами Анисимова начнёт со второго круга турнира, где ей предстоит сыграть с австралийкой Айлой Томлянович.

