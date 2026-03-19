«Главное противостояние в женском теннисе». Петкович — о матчах Рыбакиной и Соболенко

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о противостоянии белоруски Арины Соболенко и казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

– Противостояние Соболенко и Рыбакиной – это теперь новые Карлос и Янник у женщин? Превзошло ли это уже соперничество между Ариной и Игой?

– Да, думаю, что сейчас это главное противостояние в женском теннисе. И мне кажется, что именно этого женскому туру и не хватало — регулярных встреч между топ-игроками, когда фавориты снова и снова играют друг с другом в больших финалах.

У нас были сильные игроки, которые выигрывали турниры и впервые за 16 лет все восемь сеяных дошли до четвертьфинала на Australian Open в этом году. Мы всё чаще это видим, всё меньше неожиданностей в последние годы в женском теннисе. Но нам нужно было именно такое большое соперничество.

Я бы не проводила прямую аналогию с Синнером и Алькарасом, потому что считаю, что такие игроки, как Кори Гауфф, Ига Швёнтек, даже Джессика Пегула, способны вмешиваться в это противостояние чаще, чем это происходит у мужчин с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Мне кажется, что и Ига, и Кори сейчас находятся в переходном периоде, но, когда они вернутся на свой уровень, это может перерасти в противостояние сразу четырёх игроков. Можно сказать, что «Большая четвёрка» в женском теннисе уже заявила о себе. Я бы также добавила сюда Аманду Анисимову. Она немного позади них, потому что ей ещё нужно развить защитную игру. И, например, видно по Рыбакиной: причина её доминирования в последние месяцы — это огромный прогресс в работе ног и физической подготовке. Такой скачок за последние пять месяцев встречается редко.

Думаю, когда Аманда тоже прибавит в этих компонентах, её можно будет поставить в этот список — возможно, даже в пятёрку. И, может быть, Джессику Пегулу — хотя она немного старше, поэтому я её немного исключаю.

Но для меня идеальный сценарий — это противостояние четырёх сильнейших, если каждая из них реализует свой потенциал. Это был бы мой идеальный вариант для женского тенниса, – сказала Петкович в студии Tennis Channel.