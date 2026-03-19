«Погода пока не позволяет тренироваться». Рублёв — о подготовке к «Мастерсу» в Майами

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как проходит его подготовка к старту на «Мастерсе» в Майами.

– Из жары в Индиан-Уэллсе в прохладный Майами, как ты себя чувствуешь? Как прошла твоя поездка?

– Да, поездка прошла хорошо, чувствую себя хорошо. Единственное, погода пока не позволяет особо тренироваться, поэтому за эти три дня я смог поиграть один раз минут 40 в безумный ветер, и потом пошёл дождь, но, слава богу, ещё времени достаточно, поэтому потренируемся ещё.

– Странно, что в Индиан-Уэллсе у тебя не было времени подготовиться…

– В Индиан-Уэллсе не было физически времени, потому что я прилетел очень поздно, сейчас хотя бы время есть. Неважно, есть тренировки или нет, время хотя бы есть, и я уже адаптировался, организм привык, поэтому дальше это просто дело одного дня потренироваться — и всё, – сказал Рублёв в видео, размещённом на YouTube-канале «Больше!».