Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 19 марта

Сегодня, 19 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Матчи предыдущего дня, 18 марта, не состоялись из-за погодных условий в городе.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1-й круг/2-й круг. Расписание матчей 19 марта (время – московское):

17:00. Сара Бейлек (Чехия) — Талия Гибсон (Австралия);

17:00. Паула Бадоса (Испания) — Александра Саснович (Беларусь);

18:00. Алисия Паркс (США) — Синья Краус (Австрия);

18:00. Тереза Валентова (Чехия) — Кэти Волынец (США);

18:30. Дарья Семенистая (Латвия) — Элизабетта Коччаретто (Италия);

18:30. Анастасия Захарова (Россия) — Анна Бондарь (Венгрия);

18:30. Далма Галфи (Венгрия) — Эльвина Калиева (США);

18:30. Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина);

19:00. Александра Эала (Филиппины) — Лаура Зигемунд (Германия);

19:30. Франческа Джонс (Великобритания) – Винус Уильямс (США);

20:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) – Оксана Селехметьева (Россия);

20:00. Лилли Тайгер (Австрия) — Элла Зайдель (Германия);

20:00. Виктория Голубич (Швейцария) — Питон Стерни (США);

21:30. Джаниче Чен (Китай) – Юлия Путинцева (Казахстан);

21:30. Энн Ли (США) — Кимберли Бирелл (США); э

21:30. Кэти Макнелли (США) — Ребека Масарова (Швейцария);.

21:30. Солана Сьерра (Аргентина) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

22:00. Магда Линетт (Польша) — Ига Швёнтек (Польша);

22:30. Хейли Баптист (США) — Татьяна Мария (Германия);

23:00. Даяна Ястремская (Украина) – Эшлин Крюгер (США);

23:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Антония Ружич (Хорватия);

23:00. Эльза Жакемо (Франция) — Мари Боузкова (Чехия);

23:00. Эмерсон Джонс (Австралия) — Линда Фрухвиртова (Чехия);

00:00 (20.03). Лулу Сун (Новая Зеландия) — Тэйлор Таунсенд (США);

2:00 (20.03). Дженнифер Брэйди (США) — Слоан Стивенс (США);

3:30 (20.03). Мирра Андреева (Россия) — Маккартни Кесслер (США).