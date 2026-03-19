Рублёв рассказал, над какими элементами игры ему удалось поработать перед стартом в Майами

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, над какими элементами игры ему удалось поработать перед стартом на «Мастерсе» в Майами.

– В Индиан-Уэллсе ты сказал, что потратишь время между турнирами на отработку специфических элементов в игре. Как это прошло и над чем ты решил поработать?

– Над приёмом, подачей и дальше отрабатывать уже те элементы, которые и так делали, оттачивать дальше уже те моменты, на которых мы работали, просто чтобы продолжать их улучшать.

Плюс-минус, в основном подача, приём ещё, потому что всё-таки такой элемент очень важный, особенно подача, потому что зависит только от себя, – сказал Рублёв в видео, размещённом на YouTube-канале «Больше!».