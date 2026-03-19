Турнир АТР-1000 в Майами: расписание матчей 19 марта

Сегодня, 19 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории АТР-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Матчи предыдущего дня, 18 марта, не состоялись из-за погодных условий в городе.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). 1-й круг. Расписание матчей 19 марта (время – московское):

17:00. Джеймс Дакворт (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);

17:00. Моиз Куаме (Франция) – Захари Свайда (США);

17:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Янник Ханфман (Германия);

17:00. Николоз Басилашвили (Грузия) – Мариано Навоне (Аргентина);

18:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США);

18:30. Дарвин Бланш (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

18:30. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Адриан Маннарино (Франция);

19:30. Итан Куинн (США) – Хуберт Хуркач (Польша);

19:30. Маркос Гирон (США) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);

20:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Камило Уго Карабельи (Аргентина);

20:00. Райлли Опелка (США) – Нуну Боржеш (Португалия);

20:00. Денис Шаповалов (Канада) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

20:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Жоао Фонсека (Бразилия);

21:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария);

21:00. Александр Мюллер (Франция) – Маттео Берреттини (Италия);

21:00. Стефанос Циципас (Греция) – Артур Фери (Великобритания);

21:30. Мартин Дамм-младший (США) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);

21:30. Игнасио Бусе (Перу) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

22:30. Александро Табило (Чили) – Франсиско Комесанья (Аргентина);

22:30. Марин Чилич (Хорватия) – Алексей Попырин (Австралия);

23:00. Камиль Майхшак (Польша) – Миомир Кецманович (Сербия);

23:00. Кентен Алис (Франция) – Лиам Драсль (Канада);

0:00 (20.03). Эмилио Нава (США) – Томаш Махач (Чехия);

2:00 (20.03). Алекс Михельсен (США) — Маттия Беллуччи (Италия).