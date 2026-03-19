Клейстерс — о Медведеве: не думаю, что его технику стали бы преподавать детям

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением о технике игры российского теннисиста Даниила Медведева.

«Когда смотришь на бэкхенд Даниила Медведева, создаётся впечатление, что технически это хороший удар. Здесь почти нет места для ошибок.

Разные стили игры, которые он использует, позволяют ему играть против левши вроде Рафы, который может бить высокий форхенд на его бэкхенд, и он легко подстраивается под это. Что касается форхенда, я тоже думаю, что это связано с тем, что он высокий и стройный. В целом более длинные конечности придают его ударам немного иной визуальный вид.

Он очень легко адаптируется к разным соперникам и к разным типам тенниса, с которыми ему приходится сталкиваться. Но я не думаю, что его технику стали бы преподавать детям, его длинные конечности делают её визуально более неуклюжей по сравнению с более низкими игроками, например, такими как Муте», – приводит слова Клейстерс Tennis Head.

