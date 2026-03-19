Шелтон рассказал о своём самочувствии после болезни, перенесённой в Индиан-Уэллсе

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал о своём самочувствии накануне «Мастерса» в Майами после перенесённой во время турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе болезни — гриппа.

«Я чувствую себя хорошо, чего не было в Индиан-Уэллсе. Это был сложный период для меня. Болезнь — это непросто. Когда сезон длинный, темп не становится медленнее. Неудачное стечение обстоятельств. Индиан-Уэллс — отличный турнир, но я рад выздороветь к Майами и надеюсь, что смогу здесь чего-нибудь добиться.

Я просыпался каждое утро и чувствовал, что не могу стоять, у меня нет сил. Я просто пытался заработать несколько лёгких очков на своей подаче. Каждый день я просыпался и надеялся, что почувствую себя немного лучше, но этого не происходило. Я не мог много двигаться, поэтому просто старался выигрывать короткие розыгрыши.

Как только ты оправишься от этого, [важно] заставлять себя двигаться вперёд. Время — не твой друг, перерыв между матчами очень маленький. Нужно подготовиться как можно быстрее. Это значит заставлять себя выкладываться на корте и постепенно повышать интенсивность, чтобы вернуться к тому уровню игры, который был до этого. Физическая подготовка — самое важное», – приводит слова Шелтона официальный сайт АТР.