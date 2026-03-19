Главная Теннис Новости

«Совсем разные». Рублёв — о погодных условиях на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе

«Совсем разные». Рублёв — о погодных условиях на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе
16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, существует ли разница в погодных условиях на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, отметив, что именно этот фактор в основном влияет на игру.

– Мы всегда говорим о разнице в условиях игры между Индиан-Уэллсом и Майами, но, учитывая влажность воздуха здесь, есть ли также разница в питании и физической подготовке?
– Нет, я думаю, на игру влияют лишь эти условия между Индиан-Уэллсом и Майами.

Я уже не помню, как здесь играется, условия совсем разные, поэтому будет совсем другой теннис, а в плане питания и подготовки и так далее всё то же самое, – сказал Рублёв в видео, размещённом на YouTube-канале «Больше!».

Свой путь на турнире в Майами Рублёв начнёт с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Франсиско Комесаньей.

Материалы по теме
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
