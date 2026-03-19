Главная Теннис Новости

Швёнтек встретилась с музыкантом Джоном Бон Джови

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после встречи на «тысячнике» в Майами с легендарным рок-музыкантом Джоном Бон Джови.

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

«Легенда Джон Бон Джови! Забавный факт: я купила виниловый альбом Slippery When Wet во время своего прорывного турнира в Торонто в 2019 году, и он занимает особое место в моём сердце. Было потрясающе познакомиться с вами», – написала Швёнтек в одной из социальных сетей.

Швёнтек принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Майами. Полька начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором ей предстоит сыграть с соотечественницей Магдой Линетт.

Материалы по теме
«Благодаря кольцу мой форхенд стал сильнее». Соболенко приехала в Майами защищать титул
«Благодаря кольцу мой форхенд стал сильнее». Соболенко приехала в Майами защищать титул
