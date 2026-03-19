«Чувствую себя намного комфортнее». Шелтон — об адаптации к быстрым кортам

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон положительно оценил условия на «Мастерсе» в Майами, где корты считаются достаточно быстрыми.

«Думаю, когда я только начинал свою карьеру в туре, мне не нравились быстрые корты. Мне казалось, что у меня нет времени, чтобы делать то, что я хочу делать. Чем дольше я здесь, тем больше мне нравится играть на быстрых кортах, как, например, в Далласе несколько недель назад. Низкий отскок, возможность быстро пробивать мяч. Ещё полгода назад у меня были с этим проблемы, но сейчас я чувствую себя намного комфортнее и надеюсь, что смогу показать здесь хороший результат, так как, кажется, условия мне очень подходят», – приводит слова Шелтона официальный сайт АТР.

