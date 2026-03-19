Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв рассказал, следит ли он за чемпионатом Формулы-1

Андрей Рублёв рассказал, следит ли он за чемпионатом Формулы-1
16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, следит ли он за чемпионатом Формулы-1, отметив, что посещает соревнования, когда его на них приглашают.

– Трасса Формулы-1 находится рядом с кортами «Мастерса» в Майами. Как ты относишься к этому виду спорта? Интересуешься им?
– Нет, я спокойно отношусь, когда есть возможность, точнее, была возможность, позвали, я там был, пока нет возможности – больше не ходил. Так чтобы следить внимательно, то нет, не слежу, – сказал Рублёв в видео, размещённом на YouTube канале «Больше!».

Рублёв принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Майами. Свой путь на турнире россиянин начнёт с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между чилийцем Алехандро Табило и аргентинцем Франсиско Комесаньей.

