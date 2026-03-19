Мирра Андреева сыграет в паре с Мбоко на турнире в Майами. Известны их первые соперницы

Состоялась жеребьёвка парного разряда турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 20 по 29 марта.

Стартовые матчи пар с участием россиянок на турнире WTA-1000 в Майами:

Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) – Мию Като (Япония)/Ян Чжаосюань (Китай);

Мирра Андреева (Россия)/ Виктория Мбоко (Канада) – Эллен Перес (Австралия)/Деми Схурс (Нидерланды) (8);

Софья Кенин (США)/Людмила Самсонова (Россия) – Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США) (7);

Екатерина Александрова (Россия)/Фанни Штолляр (Венгрия) – Алисия Паркс (США)/Слоан Стивенс (США) (WC);

Линда Носкова (Чехия)/Диана Шнайдер (Россия) – Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия) (3);

Александра Панова (Россия)/Камилла Рахимова (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Медведев метит на девятое место, Мирра может выпасть из топ-10: расклады перед Майами
