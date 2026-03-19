«Не хочу занижать победу Даниила». Кафельников высказался о матче Медведева с Алькарасом

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выступлении чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев дошёл до финала соревнований, где проиграл второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. В полуфинале россиянин в двух сетах одолел лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

«Могу сказать одно: слава богу, что мячи на этом турнире были не квадратные. Это самое главное. Я очень надеюсь, что они будут такие же круглые и на следующем турнире в Майами, чтобы мы могли потом прийти в студию и говорить позитивные вещи. Видно было, что Дане комфортно. Есть много объяснений, почему он там из года в год играет должным образом. Во-первых, там воздух немного разреженный, есть лёгкая высокогорность, и удары Даниила, плоские, набирают ещё большую скорость, чем на других турнирах. Поэтому подача работала идеально. Всё, что связано с этим турниром, Даниилу очень комфортно. Отсюда такие результаты.

Я ни в коем случае не хочу занижать победу Медведева над Алькарасом. Но, как мне показалось, с первого розыгрыша испанец немного недооценил соперника. Он вышел, честно говоря, как шапкозакидатель, что позволило Даниилу поверить в свои силы. Он сделал ранний брейк и довёл первый сет до логического завершения – 6:3. Потом Карлос немного встрепенулся, потому что на матч пришла Дуа Липа и болела за него. Он вёл 3:1, взял подачу у Медведева, но тут же отдал свою, опять допустив огромное количество невынужденных ошибок. Потом при счёте 5:4 у него было два сетбола, которые он тоже не реализовал.

Но ещё раз говорю: для Даниила это турнир, где он играет должным образом. Всё, что вокруг и внутри этого турнира, ему комфортно. Поэтому такие результаты. Для меня не сюрприз, что он дошёл до этой стадии. К сожалению, уступил Яннику Синнеру», — приводит слова Кафельникова First&Red.