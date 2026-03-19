Паула Бадоса в двух сетах обыграла Александру Саснович на старте турнира в Майами
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александра Саснович
В матче первого круга Бадоса, ныне занимающая 100-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:3 обыграла 116-ю ракетку мира из Беларуси Александру Саснович (Q).
Встреча Бадосы и Саснович продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Паула 11 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Саснович один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Бадосы в Майами станет 17-я ракетка мира 18-летняя американка Ива Йович (18).
