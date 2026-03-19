Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал имя своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал 89-я ракетка мира опытный испанец Роберто Баутиста-Агут (89-я ракетка мира).

В матче первого круга Баутиста-Агут со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) обыграл австралийца Джеймса Дакворта (80-я ракетка мира). Хачанов освобождён от первого круга из-за высокого номера посева (14).

Встреча Баутиста-Агута с Даквортом продлилась 2 часа и 7 минут. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету австралийца 21 эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.