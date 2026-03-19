Роберто Баутиста-Агут — Джеймс Дакворт, результат матча 19 марта 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP 1000 в Майами

Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Майами
Серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал имя своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал 89-я ракетка мира опытный испанец Роберто Баутиста-Агут (89-я ракетка мира).

В матче первого круга Баутиста-Агут со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) обыграл австралийца Джеймса Дакворта (80-я ракетка мира). Хачанов освобождён от первого круга из-за высокого номера посева (14).

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		7 7
         
Встреча Баутиста-Агута с Даквортом продлилась 2 часа и 7 минут. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету австралийца 21 эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Сетка «Мастерса» в Майами
Календарь «Мастерса» в Майами
Материалы по теме
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
