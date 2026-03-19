Матч-центр:
Главная Теннис Новости

17-летний Куаме стал 4-м по молодости теннисистом, выигравшим матч на «Мастерсе»

17-летний Куаме стал 4-м по молодости теннисистом, выигравшим матч на «Мастерсе»
385-я ракетка мира 17-летний французский теннисист Моиз Куаме одержал первую в карьере победу на турнире серии «Мастерс».

Это произошло сегодня, 19 марта, в Майами. В матче первого круга Куаме, получивший уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 6:4, 6:4 обыграл 96-ю ракетку мира из США Захари Свайду (Q). Их встреча продлилась 2 часа и 18 минут.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Куаме стал четвёртым самым молодым игроком, которому удалось выиграть матч на «Мастерсе».

  1. Ришар Гаске (Франция) – 15 лет и 301 день.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) – 16 лет и 315 дней.
  3. Дину-Михай Пескариу (Румыния) – 17 лет и 10 дней.
  4. Моиз Куаме (Франция) – 17 лет и 12 дней.
