17-летний Куаме стал 4-м по молодости теннисистом, выигравшим матч на «Мастерсе»

385-я ракетка мира 17-летний французский теннисист Моиз Куаме одержал первую в карьере победу на турнире серии «Мастерс».

Это произошло сегодня, 19 марта, в Майами. В матче первого круга Куаме, получивший уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 6:4, 6:4 обыграл 96-ю ракетку мира из США Захари Свайду (Q). Их встреча продлилась 2 часа и 18 минут.

Куаме стал четвёртым самым молодым игроком, которому удалось выиграть матч на «Мастерсе».