Кузнецова: ментально Мирра Андреева стала слабее. Как будто страдает, на кого-то злится

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о ментальных проблемах 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Мне очень нравится Алькарас – он кайфует на корте. Он один из игроков, который просто улыбается. Проигрывает – улыбается, получает удовольствие. Ради чего они там? Ради игры. А Мирра как будто страдает, на кого-то злится, вымещает агрессию – то на маму, то на Кончиту, то ещё на кого-то. Это надо обуздать и принять решение, чего она вообще хочет. Я бы посмотрела на её карьеру в более глобальном смысле.

Я помню свой опыт, в 19 лет я выиграла US Open. И не ожидала этого. А на следующий год от тебя все чего-то ждут, а ты не знаешь, что делать. И этот год – трансформация, которую ты выбираешь. Ты должен эволюционировать либо остаться на месте. Мне очень хочется видеть эволюцию в игре Мирры, но пока я её не вижу. Да, она окрепла физически, лучше подаёт, но ментально она не становится сильнее. К сожалению, стала слабее. В ней больше злости, меньше контроля эмоций.

Надо работать над тем, чтобы держать мяч и атаковать, когда нужно, а не просто психовать. Если бы мой игрок послал меня во время матча, я бы встала и ушла. И тогда игрок будет уважать. А пока вся её команда это принимает и играет с ней. Ей говорят: «Ты звезда», – но так не будет работать. У неё должно быть уважение и к маме, и к тренеру. Я безумно уважаю Мирру, она мне очень симпатична как человек. Но ей надо полностью менять структуру. Когда я тренировалась в Испании, мне сразу дали понять: ты сначала человек, а потом игрок. Ты сначала уважаешь людей, а потом кем-то становишься», — приводит слова Кузнецовой First&Red.