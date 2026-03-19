Хуберт Хуркач в Майами потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP

Бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP.

Это произошло сегодня, 19 марта, в первом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Хуркач, ныне занимающий 75-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 4:6 проиграл 56-й ракетке мира из США 22-летнему Итану Куинну. Их встреча продлилась 1 час и 7 минут.

Интересно, что именно Куинн запустил серию поражений Хуркача, обыграв его в трёх сетах во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. После этого Хуберт не одержал ни одной личной победы.

Во втором круге турнира в Майами Куинн сразится с норвежцем Каспером Руудом (11).