Хуберт Хуркач в Майами потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP

Хуберт Хуркач в Майами потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP
Бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP.

Это произошло сегодня, 19 марта, в первом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Хуркач, ныне занимающий 75-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 4:6 проиграл 56-й ракетке мира из США 22-летнему Итану Куинну. Их встреча продлилась 1 час и 7 минут.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 19:50 МСК
Итан Куинн
США
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Интересно, что именно Куинн запустил серию поражений Хуркача, обыграв его в трёх сетах во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. После этого Хуберт не одержал ни одной личной победы.

Во втором круге турнира в Майами Куинн сразится с норвежцем Каспером Руудом (11).

