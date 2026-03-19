Хуберт Хуркач в Майами потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP
Поделиться
Бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач потерпел шестое подряд поражение на уровне ATP.
Это произошло сегодня, 19 марта, в первом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Хуркач, ныне занимающий 75-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 4:6 проиграл 56-й ракетке мира из США 22-летнему Итану Куинну. Их встреча продлилась 1 час и 7 минут.
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 19:50 МСК
Итан Куинн
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Хуберт Хуркач
Интересно, что именно Куинн запустил серию поражений Хуркача, обыграв его в трёх сетах во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. После этого Хуберт не одержал ни одной личной победы.
Во втором круге турнира в Майами Куинн сразится с норвежцем Каспером Руудом (11).
Комментарии
- 19 марта 2026
-
21:46
-
21:42
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:32
-
18:47
-
17:18
-
16:50
-
16:29
-
16:24
-
15:44
-
15:36
-
15:05
-
15:00
-
14:05
-
14:05
-
13:40
-
13:06
-
11:59
-
11:42
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
10:12
-
09:48
-
09:36
-
08:30
-
05:48
-
01:10
-
00:30
-
00:16
- 18 марта 2026
-
23:37
-
23:15