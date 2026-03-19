Кафельников — о поведении Андреевой: неужели никто не может ей объяснить, что это плохо?

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева обсудили поведение 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в проигранном матче на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Кафельников. Хочешь ты или нет, но есть много примеров. Вы, наверное, не застали Штеффи Граф в 1999 году, в её последний год. Это эталон поведения на корте. Мирра говорит, что её идеал – Федерер. Хорошо, но Федерер, какой бы он ни был, никогда не позволял себе после матча сказать «#### you all» и демонстративно уйти. Это аксиома, прописная истина: такие вещи нельзя делать. Неужели никто не может объяснить, что это плохо? Ты таким образом отталкиваешь от себя болельщиков и поклонников. Какой бы я плохой ни был, я никогда не позволял себе сказать: «Да пошли вы все». Я мог послать судью, чтобы никто не слышал, за что меня оштрафовали на 25 тысяч долларов и сняли с парного турнира.

Дементьева. Мы сейчас звучим как люди, которые не играли в туре. Но вспомните: всё-таки есть моменты, когда ты абсолютно теряешь контроль.

Кафельников. Но не таким образом.

Дементьева. Согласна, но все по-разному. Ты привел пример Штеффи Граф – действительно, она была эталоном во многих вещах. Но мы знаем и суперэмоциональных: того же Макинроя, нашего Даню Медведева, Марата Сафина. Каждый ищет свой способ выплеснуть негатив.

Кафельников. Марат не позволял себе сказать: «Да пошли вы все» при всех. Да, он мог сломать ракетку – он так выплёскивал эмоции. Но он не говорил на весь мир, — приводит слова теннисистов First&Red.