Анастасия Захарова — Анна Бондарь, результат матча 19 марта 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA 1000 в Майами

Захарова пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, где сразится с Калинской
74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 19:15 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 1
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

В матче первого круга квалифаер Захарова со счётом 5:7, 6:3, 6:1 обыграла 65-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь.

Встреча Захаровой с Бондарь продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анны пять эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Захаровой в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (22).

