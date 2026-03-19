Захарова пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, где сразится с Калинской

74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче первого круга квалифаер Захарова со счётом 5:7, 6:3, 6:1 обыграла 65-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь.

Встреча Захаровой с Бондарь продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анны пять эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Захаровой в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (22).