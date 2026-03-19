Захарова пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Майами, где сразится с Калинской
Поделиться
74-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 19:15 МСК
Анастасия Захарова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
Анна Бондарь
В матче первого круга квалифаер Захарова со счётом 5:7, 6:3, 6:1 обыграла 65-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь.
Встреча Захаровой с Бондарь продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анны пять эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Захаровой в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Анна Калинская (22).
Комментарии
- 19 марта 2026
-
23:09
-
23:00
-
22:18
-
21:46
-
21:42
-
21:27
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:32
-
18:47
-
17:18
-
16:50
-
16:29
-
16:24
-
15:44
-
15:36
-
15:05
-
15:00
-
14:05
-
14:05
-
13:40
-
13:06
-
11:59
-
11:42
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
10:12
-
09:48
-
09:36
-
08:30
-
05:48
-
01:10
-
00:30