Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс — Франческа Джонс, результат матча 19 марта 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA 1000 в Майами

Винус Уильямс потерпела поражение на старте «тысячника» в Майами
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

19 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
2 : 0
В матче первого круга Винус, получившая от организаторов уайлд-кард, со счётом 5:7, 5:7 проиграла 93-й ракетке мира из Великобритании Франческе Джонс.

Встреча Уильямс-старшей и Джонс продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Винус три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франчески два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Джонс в Майами станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула (5).

Мирра попала в одну половину, Соболенко и Рыбакина — в другую. Жеребьёвка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android