Винус Уильямс потерпела поражение на старте «тысячника» в Майами
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Франческа Джонс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Винус Уильямс
В матче первого круга Винус, получившая от организаторов уайлд-кард, со счётом 5:7, 5:7 проиграла 93-й ракетке мира из Великобритании Франческе Джонс.
Встреча Уильямс-старшей и Джонс продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Винус три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Франчески два эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей Джонс в Майами станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула (5).
