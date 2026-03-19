Маттео Берреттини стал первым соперником Александра Бублика на «Мастерсе» в Майами
Бывшая шестая (ныне 68-я) ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 21:20 МСК
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Маттео Берреттини
М. Берреттини
В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:2 обыграл 90-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Их встреча продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Берреттини девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Майами Берреттини сразится с 11-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Бубликом (10).
