Маттео Берреттини стал первым соперником Александра Бублика на «Мастерсе» в Майами

Бывшая шестая (ныне 68-я) ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче первого круга Берреттини со счётом 6:4, 6:2 обыграл 90-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера. Их встреча продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Берреттини девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Майами Берреттини сразится с 11-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Бубликом (10).