Денис Шаповалов проиграл 65-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Майами

Бывшая 10-я (ныне 38-я) ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче первого круга Шаповалов со счётом 5:7, 3:6 проиграл 65-й ракетке мира из Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

Встреча Шаповалов с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 32 минуты. В её рамках Денис четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Ботика три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц (6).