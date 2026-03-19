Денис Шаповалов проиграл 65-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Майами
Бывшая 10-я (ныне 38-я) ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Денис Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ботик ван де Зандсхулп
В матче первого круга Шаповалов со счётом 5:7, 3:6 проиграл 65-й ракетке мира из Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.
Встреча Шаповалов с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 32 минуты. В её рамках Денис четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Ботика три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц (6).
