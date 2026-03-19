Денис Шаповалов — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 19 марта 2026, счет 0:2, 1-й круг ATP 1000 в Майами

Денис Шаповалов проиграл 65-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Майами
Бывшая 10-я (ныне 38-я) ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

В матче первого круга Шаповалов со счётом 5:7, 3:6 проиграл 65-й ракетке мира из Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

Встреча Шаповалов с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 32 минуты. В её рамках Денис четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Ботика три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц (6).

Сетка «Мастерса» в Майами
Календарь «Мастерса» в Майами
Материалы по теме
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
Майами мало чем похож на Индиан-Уэллс. Здесь у Медведева ещё больше шансов на титул
