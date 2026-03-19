Стефанос Циципас вышел во 2-й круг «Мастерса» в Майами, одолев 174-ю ракетку мира
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья (ныне 51-я) ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 22:00 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Артур Фери
А. Фери
В матче первого круга Циципас со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграл 174-ю ракетку мира из Великобритании Артура Фери (Q).
Встреча Циципаса с Фери продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Стефанос пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Артура пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Циципаса в Майами станет шестая ракетка мира из Австралии Алекс де Минор (5).
