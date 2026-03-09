Кузнецова: Мирра Андреева вела себя, мягко говоря, не очень. Поэтому её и освистали

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поведении 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в её проигранном матче с чешкой Катержиной Синяковой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

«Я пересмотрела матч, мне было интересно, почему она послала этот корт. Да потому что Мирра вела себя на матче, мягко говоря, не очень. На своих ошибках она кричала «камон» и так далее. Синякова же, в меру опыта, улыбалась и специально кричала «камон» на ошибках. Она [Андреева] хорошая девочка, но она раззадорила публику, мягко говоря, неспортивным поведением, и поэтому её освистали. И, конечно, её это обидело, поэтому она и послала всех. У меня даже было желание написать ей что-то, но не хочется быть человеком, который лезет с советами», — приводит слова Кузнецовой First&Red.