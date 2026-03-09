Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Кузнецова: Мирра Андреева вела себя, мягко говоря, не очень. Поэтому её и освистали

Кузнецова: Мирра Андреева вела себя, мягко говоря, не очень. Поэтому её и освистали
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поведении 10-й ракетки мира 18-летней россиянки Мирры Андреевой в её проигранном матче с чешкой Катержиной Синяковой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Я пересмотрела матч, мне было интересно, почему она послала этот корт. Да потому что Мирра вела себя на матче, мягко говоря, не очень. На своих ошибках она кричала «камон» и так далее. Синякова же, в меру опыта, улыбалась и специально кричала «камон» на ошибках. Она [Андреева] хорошая девочка, но она раззадорила публику, мягко говоря, неспортивным поведением, и поэтому её освистали. И, конечно, её это обидело, поэтому она и послала всех. У меня даже было желание написать ей что-то, но не хочется быть человеком, который лезет с советами», — приводит слова Кузнецовой First&Red.

Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
