Оксана Селехметьева — Эмилиана Аранго, результат матча 20 марта 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA 1000 в Майами

Селехметьева пробилась во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Лейлой Фернандес
71-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

19 марта 2026, четверг. 22:10 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

В матче первого круга Селехметьева со счётом 6:3, 4:6, 6:3 обыграла 109-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго.

Встреча Селехметьевой с Аранго продлилась 2 часа и 9 минут. В её рамках Оксана два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Селехметьевой в Майами станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (26).

