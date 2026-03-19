Селехметьева пробилась во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Лейлой Фернандес
71-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 22:10 МСК
Эмилиана Аранго
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
Оксана Селехметьева
В матче первого круга Селехметьева со счётом 6:3, 4:6, 6:3 обыграла 109-ю ракетку мира из Колумбии Эмилиану Аранго.
Встреча Селехметьевой с Аранго продлилась 2 часа и 9 минут. В её рамках Оксана два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей Селехметьевой в Майами станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (26).
