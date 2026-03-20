«Получил облегчение». Даниил Медведев высказался о пропаже своего багажа

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от неприятной ситуации со своим багажом, который авиакомпания United Airlines потеряла, когда россиянин летел во Флориду, на «Мастерс» в Майами, из Индиан-Уэллса.

— Ты получил удовольствие от того, что получил свой багаж?
— Я получил облегчение, когда получил свой багаж (улыбается). Я с ракетками путешествую, не с сумкой, но с ракетками, кладу их в другую, отдельную сумку. Потому что это самое важное, остальное как-то где-то что-то можно. Где-то что-то Lacoste (экипировщик и спонсор Медведева. – Прим. «Чемпионата») пришлёт, если это далеко, как в Америке, что-то купим, в общем, можно что-то придумать. С ракетками тяжелее, потому что они кастомизированы и всё такое, они специально под тебя, их могут не сделать так быстро, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Новые приключения Медведева. Он прилетел в Майами без багажа и пожаловался на авиакомпанию
