Жоао Фонсека — Фабиан Марожан, результат матча 20 марта 2026, счет 2:1, 1-й круг ATP 1000 в Майами

Жоао Фонсека стал первым соперником Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Майами
39-й ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл 46-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана.

Встреча Фонсеки и Марожана продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Жоао 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Майами Фонсеке предстоит встретиться с семикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1).

