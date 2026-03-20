Жоао Фонсека стал первым соперником Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Майами

39-й ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл 46-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана.

Встреча Фонсеки и Марожана продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Жоао 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Майами Фонсеке предстоит встретиться с семикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1).