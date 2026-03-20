Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джаниче Чен — Юлия Путинцева, результат матча 20 марта 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Майами

Путинцева одолела Чен и сыграет с Рыбакиной во втором круге «тысячника» в Майами
В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 75-й ракеткой мира Юлией Путинцевой, выступающей под флагом Казахстана, и 40-й в мировом рейтинге Джаниче Чен из Индонезии. Встреча закончилась победой Путинцевой в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:4.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2026, четверг. 23:15 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Путинцева дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Чен выполнила 12 эйсов при девяти двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Майами Юлия Путинцева встретится со второй ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, также выступающей за Казахстан.

