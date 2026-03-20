Путинцева одолела Чен и сыграет с Рыбакиной во втором круге «тысячника» в Майами

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 75-й ракеткой мира Юлией Путинцевой, выступающей под флагом Казахстана, и 40-й в мировом рейтинге Джаниче Чен из Индонезии. Встреча закончилась победой Путинцевой в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Путинцева дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Чен выполнила 12 эйсов при девяти двойных ошибках и использовала два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Майами Юлия Путинцева встретится со второй ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, также выступающей за Казахстан.