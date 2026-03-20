«За «Баварию» болеть». Даниил Медведев — о занятиях, которые доставляют ему удовольствие

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие занятия в жизни доставляют ему удовольствие.

— Даня, ты сказал, что теннис — это работа, которую ты очень любишь, но она не приносит тебе удовольствие. А что тебе действительно приносит удовольствие?
— Тяжело (смеётся). Быть с семьёй. Что, что ещё есть у нас? Посмотреть футбол, за «Баварию» поболеть. Какие-то такие вещи, которые ты не делаешь каждый день, которые не «обязаловка». Потому что, опять же, если бы я не любил прямо теннис, я бы уже, конечно, и не играл бы 100%. Я люблю его, но это всё равно работа, это не удовольствие. Поэтому, наверное, картинг, гонки, десерты, быть с семьёй, играть в PlayStation, посмотреть футбольный матч, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале BB Tennis.

