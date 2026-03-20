Камилла Рахимова обыграла Солану Сьерру в первом круге WTA-1000 в Майами
В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, выступающей под флагом Узбекистана, и 63-й в мировом рейтинге Соланой Сьеррой из Аргентины. Встреча закончилась уверенной победой Рахимовой в двух сетах — 6:1, 6:3.
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:00 МСК
Продолжительность матча составила 58 минут. Рахимова одн раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Сьерра выполнила три эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.
Во втором круге «тысячника» в Майами Камилла Рахимова встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (27-й посев).
