Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Солана Сьерра — Камилла Рахимова, результат матча 20 марта 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Майами

Камилла Рахимова обыграла Солану Сьерру в первом круге WTA-1000 в Майами
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 82-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, выступающей под флагом Узбекистана, и 63-й в мировом рейтинге Соланой Сьеррой из Аргентины. Встреча закончилась уверенной победой Рахимовой в двух сетах — 6:1, 6:3.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:00 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Продолжительность матча составила 58 минут. Рахимова одн раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Сьерра выполнила три эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.

Во втором круге «тысячника» в Майами Камилла Рахимова встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (27-й посев).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android